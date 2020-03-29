В селе близ Сарн от коронавируса умерла уже вторая женщина. В районной больницы заразились медики, хотя в РГА это отрицают
Подробности рассказывает Еспресо.TV .
Умершей было 58 лет. Ранее взятые у нее анализы обнаружили коронавирус.
"Сегодня около 19 часов умерла женщина, из тех пациентов, по которым были положительные результаты тестов лаборатории. 1962 г.р., жительница с. Тынное", - написал вечером в субботу, 28 марта 2020 года, на своей странице глава Сарненской районной государственной администрации Александр Кохан.
Это уже второй подобный случай в Тынном. Первый случился 26 марта, после чего село было переведено на жесткий карантинный режим, а въезды-выезды к нему заблокированы правоохранителями.
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Кроме того, по собственным данным Ривненских новостей , после прохождения быстрых тестов коронавирус обнаружили в шести врачей Сарненскую Центральной районной больницы, где сейчас находятся инфицированные этим недугом 8 жителей села Тынное.
"Однако, пока что ждут окончательного лабораторного подтверждения или опровержения результатов предыдущего диагностирования", - отмечает издание.
В свою очередь Кохан информацию об инфицировании медиков отрицает.
- По состоянию на 22:00 субботы, 28 марта, в Украине было зафиксировано 356 случаев коронавирусной болезни Covid-19, из них 9 - летальных .
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