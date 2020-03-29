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Espreso.tvОбществоВ селе близ Сарн от коронавируса умерла уже вторая женщина. В районной больницы заразились медики, хотя в РГА это отрицают

В селе близ Сарн от коронавируса умерла уже вторая женщина. В районной больницы заразились медики, хотя в РГА это отрицают

В селе Тынное Сарненского района Ровенской области официально подтвержден второй летальный случай от Covid-19

Подробности рассказывает Еспресо.TV .

Умершей было 58 лет. Ранее взятые у нее анализы обнаружили коронавирус.

"Сегодня около 19 часов умерла женщина, из тех пациентов, по которым были положительные результаты тестов лаборатории. 1962 г.р., жительница с. Тынное", - написал вечером в субботу, 28 марта 2020 года, на своей странице глава Сарненской районной государственной администрации Александр Кохан.

Это уже второй подобный случай в Тынном. Первый случился 26 марта, после чего село было переведено на жесткий карантинный режим, а въезды-выезды к нему заблокированы правоохранителями.

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Кроме того, по собственным данным Ривненских новостей , после прохождения быстрых тестов коронавирус обнаружили в шести врачей Сарненскую Центральной районной больницы, где сейчас находятся инфицированные этим недугом 8 жителей села Тынное.

"Однако, пока что ждут окончательного лабораторного подтверждения или опровержения результатов предыдущего диагностирования", - отмечает издание.

В свою очередь Кохан информацию об инфицировании медиков отрицает.

  • По состоянию на 22:00 субботы, 28 марта, в Украине было зафиксировано 356 случаев коронавирусной болезни Covid-19, из них 9 - летальных .

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