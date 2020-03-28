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Espreso.tvОбществоВ Украине уже подтверждено 356 случаев заражения коронавирусом

В Украине уже подтверждено 356 случаев заражения коронавирусом


фото: Укрінформ
По состоянию на 22:00 28 марта в Украине зафиксировано 356 случаев коронавирусной болезни COVID-19

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в facebook.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 28 марта в Украине 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 46 новых случаев. Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 5 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

  • Напомним, по данным Центра общественного здоровья МЗ, по состоянию на 10:00 субботы, 28 марта 2020 года, в Украине уже 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 , из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок)

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