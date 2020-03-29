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Espreso.tvОбществоВ Минздраве рассказали, люди какого возраста больше всех болеют COVID-19 в Украине

В Минздраве рассказали, люди какого возраста больше всех болеют COVID-19 в Украине


фото: Укрінформ
По данным Министерства здравоохранения больше всего случаев заражения коронавирусом в Украине зафиксировано среди людей в возрасте от 31 до 40 лет

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Минздрав в facebook.

"Если рассматривать возрастную структуру пациентов с лабораторно подтвержденными случаями заболевания COVID-19 за минувшие сутки, больше всего заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет. Это 22% от общего количества", - сказал Ляшко.

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По его словам также зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией детей до 10 лет. Сейчас это 5,4% от всех заболевших COVID-19.

Развернутая статистика заболевания по возрастным группам сейчас такова:

От 0 до 10 лет - 5,4%;

От 11 до 20 лет - 4,5%;

От 21 до 30 лет - 12,5%;

От 31 до 40 лет - 22,4%;

От 41 до 50 лет - 20,4%;

От 51 до 60 лет - 21,3%;

От 61 до 70 лет - 11,9%;

От 71 до 80 лет - 1,4%;

От 81 до 90 лет - 0,2%.

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