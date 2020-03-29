В Минздраве рассказали, люди какого возраста больше всех болеют COVID-19 в Украине
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Минздрав в facebook.
"Если рассматривать возрастную структуру пациентов с лабораторно подтвержденными случаями заболевания COVID-19 за минувшие сутки, больше всего заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет. Это 22% от общего количества", - сказал Ляшко.
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По его словам также зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией детей до 10 лет. Сейчас это 5,4% от всех заболевших COVID-19.
Развернутая статистика заболевания по возрастным группам сейчас такова:
От 0 до 10 лет - 5,4%;
От 11 до 20 лет - 4,5%;
От 21 до 30 лет - 12,5%;
От 31 до 40 лет - 22,4%;
От 41 до 50 лет - 20,4%;
От 51 до 60 лет - 21,3%;
От 61 до 70 лет - 11,9%;
От 71 до 80 лет - 1,4%;
От 81 до 90 лет - 0,2%.
- Всего в Украине по состоянию на 29 марта насчитывается 418 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).
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