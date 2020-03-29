На Закарпатье во время церковной службы коронавирусом заразились 19 человек

29 марта, 2020, 17:11

В Закарпатской области во время церковной службы коронавирусом заразились 19 человек

Об этом сообщил заместитель председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко.

По его словам, Закарпатский лабораторный центр в Ужгороде получил предварительные результаты анализов, проведенных методом ПЦР, контактных лиц местной жительницы, у которой подтвердили COVID-19.

"Среди 51 установленного контактного лица, у 19-ти, которые контактировали с женщиной во время посещения церкви, выявлены положительные результаты. Это свидетельствует о возможном массовом инфицировании людей в условиях несоблюдения карантина!, - написал Гетманенко.

Читайте также: "Есть священнодействие, а есть понты", - ПЦУ о показательном освящение улиц и городов "от язвы"

Он отметил, что все лица, которые определены как контактные, находятся с 23 марта 2020 года в самоизоляции. Состояние их здоровья - под контролем врачей первичного уровня. Легкие состояния лечатся амбулаторно, согласно протоколам утвержденных Минздравом. В случае ухудшения их госпитализируют для оказания соответствующей медицинской помощи.

Для подтверждения анализов, биоматериалы пришлют в Киев в референс-лабораторию МЗУ.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine