В Украине уже 418 больных коронавирусом. За сутки - 109 новых
За сутки было зафиксировано 109 новых случаев, передает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт Министерства здравоохранения Украины.
По данным Центра общественного здоровья Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 22 случая;
Волынская область - 2 случая;
Днепропетровская область - 6 случаев;
Донецкая область - 2 случая;
Житомирская область - 5 (1 летальный) случаев;
Закарпатская область - 1 случай;
Запорожская область - 11 случаев;
Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;
Кировоградская область - 4 случая;
м. Киев - 82 случая;
Киевская область - 45 случаев;
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Львовская область - 5 случаев;
Луганская область - 2 случая;
Одесская область - 8 случаев;
Полтавская область - 1 случай;
Ровенская область - 9 случаев (2 летальных)
Сумская область - 6 случаев (1 летальный)
Тернопольская область - 57 случаев (1 летальный)
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 1 случай;
Хмельницкая область - 1 случай;
Черновицкая область - 59 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;
Черкасская область - 46 случаев;
Черниговская область - 1 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 29 марта 2020 года в Центр поступило 248 сообщений о подозрении на Covid-19.
Всего с началу 2020 года поступило 1966 сообщений о подозрении на Covid-19.
"При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - призывают в Минздраве.
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