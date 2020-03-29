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Espreso.tvОбществоВ Украине уже 418 больных коронавирусом. За сутки - 109 новых

В Украине уже 418 больных коронавирусом. За сутки - 109 новых


фото: empr.media
По состоянию на 10:00 воскресенья, 29 марта 2020 года, в Украине насчитывается 418 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок)

За сутки было зафиксировано 109 новых случаев, передает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт Министерства здравоохранения Украины.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 22 случая;

Волынская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 6 случаев;

Донецкая область - 2 случая;

Житомирская область - 5 (1 летальный) случаев;

Закарпатская область - 1 случай;

Запорожская область - 11 случаев;

Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;

Кировоградская область - 4 случая;

м. Киев - 82 случая;

Киевская область - 45 случаев;

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Львовская область - 5 случаев;

Луганская область - 2 случая;

Одесская область - 8 случаев;

Полтавская область - 1 случай;

Ровенская область - 9 случаев (2 летальных)

Сумская область - 6 случаев (1 летальный)

Тернопольская область - 57 случаев (1 летальный)

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 1 случай;

Хмельницкая область - 1 случай;

Черновицкая область - 59 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;

Черкасская область - 46 случаев;

Черниговская область - 1 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 29 марта 2020 года в Центр поступило 248 сообщений о подозрении на Covid-19.

Всего с началу 2020 года поступило 1966 сообщений о подозрении на Covid-19.

"При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - призывают в Минздраве.

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