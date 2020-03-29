В Киев прибыл второй самолет со средствами защиты из Китая

29 марта, 2020, 10:47

Утром в воскресенье, 29 марта 2020 года, в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) приземлился транспортный борт с критическими в условиях пандемии коронавируса товарами, предоставленными правительством Китая

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает Еспресо.TV .

"Второй самолет из Китая со средствами защиты врачей, полиции, военных уже в Борисполе:

300 тыс. респираторов;

35 тыс. костюмов защиты;

1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства защиты.

Сейчас этот груз едет на логистический склад и уже в обед выезжает в каждый регион Украины ", - отметил он.

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Этот же борт ночью вылетает по следующему грузом в Китай, добавил Тимошенко.

"Со вторника будем иметь два дополнительных самолета. Это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок дешевыми масками и другими средствами защиты", - пояснил он.

"Также ночью ожидается прибытие 100 тыс. ПЦР-тестов отдельной доставкой", - подытожил Тимошенко.

Первый такой груз поступил в украинскую столицу 23 марта.

Вместе с тем, по словам главы Госрезерва в 2015-2019 годах Вадим Мосийчук, год назад он передавал МЗ 10 млн индивидуальных защитных медицинских масок , а также несколько десятков аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и рентгенографии.

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