Год назад Госрезерв передавал Минздраву 10 млн масок и аппараты для ИВЛ и рентгена

29 марта, 2020, 06:56

В мае 2019 года Государственный резерв Украины принял решение о передаче Министерству здравоохранения 10 млн индивидуальных защитных медицинских масок, нескольких десятков аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), рентгенографии и других критически важных при нынешней пандемии коронавируса товаров

Об этом глава Госрезерва в 2015-2019 годах Вадим Мосийчук заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 28 марта 2020 вышла на Еспресо.TV .

"На самом деле еще в 2019 году Госрезервом была инициирована, а Кабинетом Министров в конце концов поддержана передача на безвозмездной основе Министерву здравоохранения большого количества товаров медицинских средств, например, приблизительно 10 млн медицинских масок, 69 аппаратов вентиляции легких, рентгенаппаратов, пульсометров и т.д. . И, безусловно, у меня сейчас как у гражданина Украины возникает вопрос - почему фактически с середины прошлого года по сегодняшнее время эти товары не были переданы непосредственно Минздраву, потому что можно было бы на самом деле эту шумиху относительно масок приглушить на корню", - отметил экс-чиновник.

По его словам, названные им цифры являются "открытой публичной информации", а соответствующее решение принималось в мае прошлого года.

"Здесь нечего прятать. На самом деле они все хранятся в отличных условиях на одном из комбинатов системы Государственного резерва", - добавил Мосийчук.

Он считает, что окончательной передаче названных товаров помешали президентские и парламентские выборы и, вместе с тем, смены правительства уже при президентстве Владимира Зеленского.

Кроме того, отметил он, очевидно, сказываются особенности бюрократического мышления чиновников.

"Как всегда, чиновники Министерва здравоохранения полагают, что тогда не было такой необходимости: "Зачем нам столько масок? 10 млн масок ?! У нас что эпидемия какая-то". Вот такие ответы я слышал еще год назад", - пояснил Мосийчук.

Напомним, неделю назад испанский телеканал La 1, который является первым каналом общественного вещания в стране, в сюжете о коронавирусе показал, как в Испанию привезли средства индивидуальной защиты, в частности, маски. В кадре во время разгрузки появляется продукция из Украины .

После того как начался скандал руководитель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов навел два разных, противоположных по своей сути объяснения данного факта.

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