В каждой аптеке должны быть маски, и не по завышенным в десятки раз ценам, - Зеленский

29 марта, 2020, 15:55

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

29 марта Зеленский собрал на традиционное совещание представителей Кабинета Министров и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Совещание проводилось с помощью средств связи. В нем приняли участие руководители и представители правительства, правоохранительных органов, Генерального штаба, СНБО.

На совещании обсудили нынешнюю ситуацию с COVID-19 в Украине и мире и меры, принимаемые государством для предотвращения распространения коронавируса.

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"Уже второй самолет привез сегодня средства для индивидуальной защиты, дезинфекции, необходимое медицинское оборудование. У производителей огромные очереди за вещами, необходимыми для преодоления инфекции. Но для украинского правительства они делают приоритет, благодаря чему нам не нужно ждать закупки неделями. На следующей неделе мы ожидаем прибытие еще нескольких самолетов", - сообщил Зеленский.

Обсудили также готовность учреждений здравоохранения к принятию больных коронавирусом и обустройство новых объектов для обсервации тех, у кого может быть подозрение на болезнь. Президент отметил необходимость обеспечения населения средствами дезинфекции и защиты.

"В каждой аптеке должны быть маски. И не по завышенным в десятки раз ценам, а по нормальным, доступным. И важно, чтобы были защищены наши медики, ведь они сегодня фактически на передовой. Должны быть защищены нацгвардейцы и обязательно - наши военные ", - сказал Зеленский.