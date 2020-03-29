На Covid-19 после возвращения из Израиля заболел депутат Запорожского облсовета
Мужчина недавно вернулся из поездки в Израиль, после чего находился на самоизоляции. Однако, эти мероприятия не помогли, рассказывает Еспресо.TV .
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"Вынужден сообщить вам, что несмотря на то, что я максимально старался соблюдать карантин, врачи диагностировали у меня заболевания коронавирусом Covid-19. Прохожу сейчас курс лечения в больнице", - сообщил он на своей странице.
К своему сообщению Фукс добавил сообщение с сайта 061.ua о том, что в Запорожье госпитализированы с коронавирусом человека, который недавно прилетел из Израиля.
"Мужчина госпитализирован в областную инфекционную больницу, состояние средней тяжести", - говорится в сообщении.
- По состоянию на 22:00 субботы, 28 марта, в Украине было зафиксировано 356 случаев коронавирусной болезни Covid-19, из них 9 - летальных .
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