 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Covid-19 после возвращения из Израиля заболел депутат Запорожского облсовета

На Covid-19 после возвращения из Израиля заболел депутат Запорожского облсовета

Геннадий Фукс
фото: nd.zp.ua
В Запорожье с диагнозом "коронавирус" госпитализировали депутата местного областного совета Геннадия Фукса

Мужчина недавно вернулся из поездки в Израиль, после чего находился на самоизоляции. Однако, эти мероприятия не помогли, рассказывает Еспресо.TV .

Читайте также: Виталий Портников: выживание - вопрос солидарности

"Вынужден сообщить вам, что несмотря на то, что я максимально старался соблюдать карантин, врачи диагностировали у меня заболевания коронавирусом Covid-19. Прохожу сейчас курс лечения в больнице", - сообщил он на своей странице.

К своему сообщению Фукс добавил сообщение с сайта 061.ua о том, что в Запорожье госпитализированы с коронавирусом человека, который недавно прилетел из Израиля.

"Мужчина госпитализирован в областную инфекционную больницу, состояние средней тяжести", - говорится в сообщении.

  • По состоянию на 22:00 субботы, 28 марта, в Украине было зафиксировано 356 случаев коронавирусной болезни Covid-19, из них 9 - летальных .

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 марта, 2020 воскресенье

28 марта, 2020 суббота

больше новостей

29 марта, 2020 воскресенье

28 марта, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать