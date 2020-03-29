29 марта, 2020, 22:17

Кабинет министров Украины вечером 29 марта собрался на внеочередное заседание

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своем канале в telegram.

"Кабмин собрался на внеочередное заседание. Только что поддержали решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина. Теперь регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи соответствующего заявления в Центр занятости. Назначение выплаты в таком случае так же будет осуществляться с первого дня регистрации", - написал Шмыгаль.

Напомним, 29 марта Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин предлагает до конца 2020 года наполовину уменьшить зарплату топчиновникам.

Также стало известно, что Кабинет министров в рамках секвестра госбюджета из-за вспышки коронавируса уменьшит расходы на образование на 4%.

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