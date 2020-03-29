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Espreso.tvОбществоКабмин уменьшит расходы на образование из-за вспышки коронавируса

Кабмин уменьшит расходы на образование из-за вспышки коронавируса


фото: Укрінформ
Кабинет министров в рамках секвестра госбюджета из-за вспышки коронавируса уменьшит расходы на образование на 4%

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем канал в telegram.

По его словам, в предложенном проекте государственного бюджета на образовательную отрасль предполагается 126 млрд гривен. То есть, уменьшение составляет всего 4%.

"Никакие чрезвычайные ситуации не должны влиять на сферу образования и науки. Это фундамент, на котором строится будущее страны. Поэтому задачей правительства является обеспечение его бесперебойной работы", - написал Шмыгаль.

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