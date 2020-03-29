Кабмин уменьшит расходы на образование из-за вспышки коронавируса

29 марта, 2020, 19:35

Кабинет министров в рамках секвестра госбюджета из-за вспышки коронавируса уменьшит расходы на образование на 4%

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем канал в telegram.

По его словам, в предложенном проекте государственного бюджета на образовательную отрасль предполагается 126 млрд гривен. То есть, уменьшение составляет всего 4%.

"Никакие чрезвычайные ситуации не должны влиять на сферу образования и науки. Это фундамент, на котором строится будущее страны. Поэтому задачей правительства является обеспечение его бесперебойной работы", - написал Шмыгаль.

Напомним, 29 марта Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин предлагает до конца 2020 года наполовину уменьшить зарплату топ-чиновникам.

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