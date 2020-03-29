Начнем пересмотр Госбюджета с себя: Шмыгаль предлагает наполовину уменьшить зарплату топ-чиновникам
Об этом Шмыгаль сообщил на своем канале в telegram.
По его словам, правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, имеющие зарплату более 47 тыс. грн, получали лишь половину. Также планируется на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний.
"На время пандемии и борьбы с коронавирусом Кабинет министров четко расставляет приоритеты. Мы будем поддерживать людей и бизнес. В то же время топчиновники должны понимать ситуацию и "затянуть пояса". Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 "минималок" (сейчас 47 тыс. грн), получали только половину. Исключение - работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороны", - написал Шмыгаль.
- Напомним, 26 марта Денис Шмыгаль призвал местные власти проверить информацию по отдельным VIP-палат на местах и отчитаться.
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