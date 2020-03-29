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Espreso.tvОбществоНачнем пересмотр Госбюджета с себя: Шмыгаль предлагает наполовину уменьшить зарплату топ-чиновникам

Начнем пересмотр Госбюджета с себя: Шмыгаль предлагает наполовину уменьшить зарплату топ-чиновникам


фото: Укрінформ
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин предлагает до конца 2020 года наполовину уменьшить зарплату топ-чиновникам

Об этом Шмыгаль сообщил на своем канале в telegram.

По его словам, правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, имеющие зарплату более 47 тыс. грн, получали лишь половину. Также планируется на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний.

"На время пандемии и борьбы с коронавирусом Кабинет министров четко расставляет приоритеты. Мы будем поддерживать людей и бизнес. В то же время топчиновники должны понимать ситуацию и "затянуть пояса". Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 "минималок" (сейчас 47 тыс. грн), получали только половину. Исключение - работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороны", - написал Шмыгаль.

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