Емец и Уманский подали в отставку с должностей министров, - Геращенко
Об этом Геращенко написала в facebook.
"Второе правительство Зеленского побило рекорды скорости смены министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку - в разгар короновируса. На совещании руководства ВР происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко. Все они... когда-то работали в команде Порошенко на разных должностях. То есть, скамейка запасных у Зеленского настолько мала, что там даже нет уже на кого менять провальных министров", - отметила Геращенко.
- 28 марта стало известно, что Верховная Рада на внеочередном заседании может назначить трех министров.
- 29 марта стало известно, что на должность министра финансов рассматривается кандидатура бывшего заместителя главы Администрации президента Украины времен Петра Порошенко - Сергей Марченко.
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