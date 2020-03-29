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Espreso.tvОбществоЕмец и Уманский подали в отставку с должностей министров, - Геращенко

Емец и Уманский подали в отставку с должностей министров, - Геращенко


фото: Укрінформ
Народный депутат Ирина Геращенко сообщила, что министр здравоохранения Илья Емец и министр финансов Игорь Уманский подали в отставку

Об этом Геращенко написала в facebook.

"Второе правительство Зеленского побило рекорды скорости смены министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку - в разгар короновируса. На совещании руководства ВР происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко. Все они... когда-то работали в команде Порошенко на разных должностях. То есть, скамейка запасных у Зеленского настолько мала, что там даже нет уже на кого менять провальных министров", - отметила Геращенко.

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