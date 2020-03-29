Емец и Уманский подали в отставку с должностей министров, - Геращенко

29 марта, 2020, 21:31

Народный депутат Ирина Геращенко сообщила, что министр здравоохранения Илья Емец и министр финансов Игорь Уманский подали в отставку

Об этом Геращенко написала в facebook.

"Второе правительство Зеленского побило рекорды скорости смены министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку - в разгар короновируса. На совещании руководства ВР происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко. Все они... когда-то работали в команде Порошенко на разных должностях. То есть, скамейка запасных у Зеленского настолько мала, что там даже нет уже на кого менять провальных министров", - отметила Геращенко.

28 марта стало известно, что Верховная Рада на внеочередном заседании может назначить трех министров.

29 марта стало известно, что на должность министра финансов рассматривается кандидатура бывшего заместителя главы Администрации президента Украины времен Петра Порошенко - Сергей Марченко.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine