Минфин может возглавить экс-замглавы АП времен Порошенко, - СМИ
Об этом сообщает УП.
Источник в парламенте сообщил, что кандидатом на должность министра финансов является бывший заместитель главы Администрации президента, бывший заместитель министра финансов Сергей Марченко.
29 марта нардепы от фракции "Слуга народа" встречаются с кандидатами на должности министров здравоохранения Максимом Степановым, энергетики и угольной промышленности Ольгой Буславец и финансов Сергеем Марченко, который может заменить на этом посту Игоря Уманского.
Однако пока не ясно, хватит ли в парламенте голосов за эти кандидатуры.
Сергей Марченко в 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9 созыва номером 7 в списке партии "Украинская Стратегия Гройсмана".
В 2018-2019 годах занимал должность заместителя главы Администрации президента. С 2016 до 2018 года работал заместителем министра финансов.
До этого был экспертом в Bendukidze Free Market Center и академическим директором совместной программы "KSE" и "GIZ" в 2015-2016 годах "Лидерство в государственных финансах".
На начало 2016 года возглавлял Координационный центр обеспечения взаимодействия с Кабинетом министров в Министерстве здравоохранения и входил в состав коллегии министерства.
Принимал участие в разработке Бюджетного кодекса, который был принят в 2014 году. С 2011 года работал в Координационном центре по внедрению реформ при президенте Украины.
С 2002 года работал на различных должностях в Министерстве финансов, Государственной фискальной службе, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, Секретариате Кабинета министров.
Окончил Академию Государственной налоговой службы Украины по специальности "управление государственными финансами". Кандидат экономических наук.
- 28 марта стало известно, что Верховная Рада на внеочередном заседании может назначить трех министров.
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