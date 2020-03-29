Минфин может возглавить экс-замглавы АП времен Порошенко, - СМИ

29 марта, 2020, 17:54

На должность министра финансов рассматривается кандидатура бывшего заместителя главы Администрации президента Украины времен Петра Порошенко - Сергей Марченко

Об этом сообщает УП.

Источник в парламенте сообщил, что кандидатом на должность министра финансов является бывший заместитель главы Администрации президента, бывший заместитель министра финансов Сергей Марченко.

29 марта нардепы от фракции "Слуга народа" встречаются с кандидатами на должности министров здравоохранения Максимом Степановым, энергетики и угольной промышленности Ольгой Буславец и финансов Сергеем Марченко, который может заменить на этом посту Игоря Уманского.

Однако пока не ясно, хватит ли в парламенте голосов за эти кандидатуры.

Сергей Марченко в 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9 созыва номером 7 в списке партии "Украинская Стратегия Гройсмана".

В 2018-2019 годах занимал должность заместителя главы Администрации президента. С 2016 до 2018 года работал заместителем министра финансов.

До этого был экспертом в Bendukidze Free Market Center и академическим директором совместной программы "KSE" и "GIZ" в 2015-2016 годах "Лидерство в государственных финансах".

На начало 2016 года возглавлял Координационный центр обеспечения взаимодействия с Кабинетом министров в Министерстве здравоохранения и входил в состав коллегии министерства.

Принимал участие в разработке Бюджетного кодекса, который был принят в 2014 году. С 2011 года работал в Координационном центре по внедрению реформ при президенте Украины.

С 2002 года работал на различных должностях в Министерстве финансов, Государственной фискальной службе, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, Секретариате Кабинета министров.

Окончил Академию Государственной налоговой службы Украины по специальности "управление государственными финансами". Кандидат экономических наук.

28 марта стало известно, что Верховная Рада на внеочередном заседании может назначить трех министров.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine