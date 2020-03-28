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Espreso.tvОбществоСтали известны имена министров, которых ВР может утвердить на внеочередном заседании, - СМИ

Стали известны имена министров, которых ВР может утвердить на внеочередном заседании, - СМИ


фото: Укрінформ
Верховная Рада на внеочередном заседании может назначить трех министров, в том числе - нового главу МЗ

Об этом сообщает РБК-Украина .

По словам нардепов фракции "Слуга народа", министром энергетики и защиты окружающей среды может стать Ольга Буславець. Она возглавляла директорат энергетических рынков в правительстве Алексея Гончарука.

Должность министра культуры может занять генеральный директор Центра украинской культуры и искусства Светлана Долеско.

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Также речь идет о смене министра здравоохранения. Илью Емца может заменить бывший глава Одесской ОГА Максим Степанов.

"Степанов под вопросом, много против", - отметил источник.

Ранее также обсуждалась возможность увольнения министра финансов Игоря Уманского. Многие депутаты были недовольны предложенным вариантом секвестра бюджета. Однако, по словам собеседников в ВР, на данный момент решение не принято.

Окончательно кандидатуры новых министров должны быть представлены перед внеочередным заседанием Рада.

  • Напомним, 27 марта в Верховной Раде появился текст законопроекта №3268 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)".

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