28 марта на фронте: с российской стороны - 15 обстрелов, с украинской - двое раненых

29 марта, 2020, 07:22

В субботу, 28 марта 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационном отчете о положении в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра воскресенья, 29 марта, передает Еспресо.TV .

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской винтовки и стрелкового оружия", - отмечают украинские военные.

А именно поблизости

Красногоровки - российские и наемники дважды обстреляли позиции ВСУ из 120-мм минометов, выпустив 24 мины;

Водяного - оккупанты два раза осуществили обстрел опорных пунктов подразделений Объединенных сил из минометов калибра 120 мм и 82 мм, выпустив всего 23 мин, а также вели огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

Песков - выпущено 9 мин с 120-мм минометов;

Павлополя - велся огонь из миномета калибра 82 мм с использованием 5 мин;

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Марьинки - оккупанты дважды вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

Старогнатовки - россияне совершили два обстрелы из стрелкового оружия;

Опытного - применен автоматический станковый гранатомет;

Орехово - выпущено 5 мин 120 калибра по нашим позициям;

Зайцево - велся огонь с использованием автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Шумов и Хутора Свободного - оккупанты обстреляли позиции военнослужащих Объединенных сил по станковой противотанкового гранатомета, снайперской и стрелкового оружия.

"В ответ подразделения Объединенных сил очередными огневыми средствами заставили вооруженные формирования Российской Федерации прекратить провокационные обстрелы", - отмечается в сообщении.

По официальным данным, вчера, 28 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, Руслана Хомчака уволили от должности начальника Гештабу ВСУ, а Сергей Наев снова возглавляет Объединенные силы .

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