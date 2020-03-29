28 марта на фронте: с российской стороны - 15 обстрелов, с украинской - двое раненых
Об этом говорится в информационном отчете о положении в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра воскресенья, 29 марта, передает Еспресо.TV .
"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской винтовки и стрелкового оружия", - отмечают украинские военные.
А именно поблизости
Красногоровки - российские и наемники дважды обстреляли позиции ВСУ из 120-мм минометов, выпустив 24 мины;
Водяного - оккупанты два раза осуществили обстрел опорных пунктов подразделений Объединенных сил из минометов калибра 120 мм и 82 мм, выпустив всего 23 мин, а также вели огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
Песков - выпущено 9 мин с 120-мм минометов;
Павлополя - велся огонь из миномета калибра 82 мм с использованием 5 мин;
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Марьинки - оккупанты дважды вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
Старогнатовки - россияне совершили два обстрелы из стрелкового оружия;
Опытного - применен автоматический станковый гранатомет;
Орехово - выпущено 5 мин 120 калибра по нашим позициям;
Зайцево - велся огонь с использованием автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Шумов и Хутора Свободного - оккупанты обстреляли позиции военнослужащих Объединенных сил по станковой противотанкового гранатомета, снайперской и стрелкового оружия.
"В ответ подразделения Объединенных сил очередными огневыми средствами заставили вооруженные формирования Российской Федерации прекратить провокационные обстрелы", - отмечается в сообщении.
По официальным данным, вчера, 28 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
За текущие сутки потерь нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
- Напомним, Руслана Хомчака уволили от должности начальника Гештабу ВСУ, а Сергей Наев снова возглавляет Объединенные силы .
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