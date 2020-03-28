Хомчака уволили из должности начальника Гештабу ВСУ, а Наев снова возглавляет Объединенные силы

28 марта, 2020, 12:57

В субботу, 28 марта 2020 года, стало известно о совершенных президентом Владимиром Зеленским кадровых перестановках в системе управления Вооруженными Силами Украины и Операцией Объединенных сил

Согласно указам главы государства вместо Руслана Хомчака Генеральный штаб ВСУ отныне возглавляет Сергей Корнийчук, который ранее был первым заместителем Хомчака, передает Еспресо.TV .

"Назначить Корнейчука Сергея Петровича начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", - говорится в тексте указа Зеленского №126 / 2020.

Вместе с тем, Хомчак и сейчас является главнокомандующим украинской армии (указ №124 / 2020).

Его обновленные обязанности президент установил указом №123 / 2020.

Совею очередь, Сергея Наева восстановлено в статусе командующего ООС (указ №127 / 2020). Он, напомним, был им при президенте Петре Порошенко, однако был смещен после обранння Зеленского.

Новость дополняется.