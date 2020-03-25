Валерий Соловей: Кризис в РФ усиливается, давление на Украину не падает: здесь "кто кого переживет"

26 марта, 2020, 07:04

Антин Борковский

Российский политолог, уволенный из МГИМО за нелояльность к Кремлю, в эфире программы телеканала Эспрессо "Студия Запад с Антоном Борковским" о стратегии "кто кого переживет", комплексном мировом кризисе и различии между Богданом и Ермаком

Черные лебеди устроили централизованный забег и сейчас, из имеющихся сообщений, "Саудовские танки под Калугой".

Я разговаривал с нефтяниками. У них паника, откровенная паника. По их словам, основное может решиться в ближайшие несколько дней. Что именно? Сейчас Россия с помощью Эмиратов пытается выйти на прямые переговоры с кронпринцем Саудовской Аравии. До этого момента он просто отказывался говорить. Однажды он поговорил с Путиным. Встреча прошла в очень раздраженном тоне и стороны, я бы сказал, обменялись не комплиментами, а упреками. И что очень интересно, в этом посредничестве участвует и президент США Дональд Трамп. Россия его на прошлой неделе просила о посильной помощи, которую он и предоставляет. Закупка нефти в американские федеральные резервы является тем, что частично помогло сдержать цены на нефть. А сейчас он пытается повлиять на кропринца Саудовской Аравии, чтобы он вступил в прямые переговоры с президентом Путиным.

Я хочу сказать, что Россия демонстративно и в оскорбительной для арабов манере, вышла из ОПЕК. Там есть еще некоторые обстоятельства, ставшие известными саудитам, по некоторым очень скандальным историям из недавнего прошлого. Династия была скомпрометирована в результате ряда громких скандалов в западном общественном мнении и сейчас оказалось, что, похоже, к этому приложила руку российская разведка. И вот сейчас саудитам этом стало известно. Я не знаю, насколько правдивы эти истории, но саудиты воспринимают их как правду и чрезвычайно были этим обижены.

Ну, цены можно пытаться стабилизировать с помощью ограничения добычи нефти, но есть проблема, что рынки в этой нефти не нуждаются. Насколько я понимаю, промышленное производство останавливается на континенте от Лиссабона до Владивостока. А с другой стороны мы понимаем, что запускаются инфляционные процессы.

Оптимистичный вариант, на который в Кремле, правда, не надеются, что за полтора месяца начнется экономическое восстановление Европы. И это поддержит цены на нефть, и российскую экономику. Пессимистический вариант, который они считают более вероятным, заключается в том, что кризис всерьез и надолго. Цены на нефть будут держаться на низком уровне, по меньшей мере год, а может, и полтора. В этом случае средств в российском Фонде благосостояния хватит только до ноября этого года, соответственно уже сейчас нужно переходить в режим жесткой экономии, чтобы выдержать какие-то параметры бюджета и удержать минимальное финансирование. Жесткая экономия означает отказ от обещанного повышения пенсий и зарплат, замораживание социальных выплат и отпуска курса рубля. Сейчас рубль около 80 за доллар. Сейчас речь идет о том, чтобы довести его до 100 рублей за доллар превентивно, чтобы ослабить давление. Но в экономические соображения, у нас, в России, везде вмешивается политика, я думаю в Украине также, поскольку Путин настроен провести плебисцит по изменениям в Конституцию 22 апреля, поэтому было отдано распоряжение сдерживать давление на курс рубля и вбрасывать валюту. В России, в финансовой власти есть опыт попыток сдерживания курса, как и в Казахстане, но он оказывался неудачным. Сколько бы валюты не выбрасывали, спрос всегда выше. Резервы тают, а курс все равно растет. Не исключено, что это будет повторяться и сейчас. Пока мы находимся в точке максимальной неопределенности по всем пунктам.

Косачев сделал незаурядное заявление, попросив о снятии санкций с Российской Федерации, которые были наложены за оккупацию Крыма и так далее.

Действительно ситуация серьезная, но здесь действует правило: "Россия никогда не бывает настолько сильной, как пытается себя выставить, но и не бывает настолько слабой, как ее пытаются представить извне". Сейчас начинается настоящий кризис. И что самое важное, не только экономический кризис, но и политический, конституционный, что повышает уязвимость Российской Федерации, как давления извне, так и вызовам изнутри. Но реализуется это не сейчас, а позже, по моему мнению, осенью. Ну и плюс Россия не намерена уменьшать давление на Украину. Россия считает, что сейчас события развиваются в благоприятном направлении для нее, что, в принципе, удается продавливать президента Зеленского. Вот-вот начнутся прямые переговоры Украины и самопровозглашенных республик и дальше, с точки зрения Кремля, все должно двигаться в правильном, для Кремля, направлении. Поэтому на украинском треке повестка дня остается без изменений. Там не отказались от одной цели

Ну, в общем здесь речь идет о формуле "кто кого переживет" в экономическом, социальном и других планах. Сейчас идут большие торги. Но если сейчас в российской экономике будут происходить дальнейшие обвалы, то торговые позиции Кремля будут скромнее, хотелось бы, в любом случае, верить в это. А с другой стороны мы видим очень сильную интенсификацию в общении между Ермаком и российскими ребятами, например, с тем же Козаком.

Москва рассматривает Ермака как фактически свою фигуру, в отличие от Богдана, хотя и с ним были неплохие отношения. Считается, что он может проводить позицию Москвы. Это, кстати, была оценка Патрушева при известной оманской встрече. Движение в этом направлении будет продолжаться. Что касается того, как повлияет этот кризис? Антон, вы правы, здесь "кто кого переживет". Сильный кризис заморозит любую активность России на украинском направлении, но я хочу, чтобы здесь не было недосказанности. Пока Путин в Кремле, отношение к Украине не изменится, потому что это его личная политика. Это очень важно понять. Но кризис, в любом случае, может повлиять положительно для Украины, если не возникнет соблазна, а он рано или поздно может возникнуть, решить все проблемы, в том числе и в России, одним путем - начать войну.

А начнется интенсификация отношений с Западом? В любом случае, чтобы Кремлю перекредитоваться нужно от кого-то этот кредит получить.

Здесь есть ряд переменных, которые нам неизвестны, но мы знаем об их существовании. Например, сколько реально денег в российском Фонде благосостояния? Какой будет цена на нефть? Если цена будет низкой, то чего будут требовать нефтяники? Я бы сказал так. Есть такой опосредованный индикатор, но очень важный, если мы узнаем, что все работы по техническому переоснащению в области разведки и добычи нефти остановлены, то это означает, что это злой кризис, и тогда можно ожидать того, что вы сейчас предполагаете. Но ожидать не сейчас, а позже. Мы можем только фиксировать тренды. Да, они начались. Они носят крайне неблагоприятный характер, вы совершенно правы, глобально неблагоприятный. Для Европы более неблагоприятный чем для США и чем для Британии, она как-то очень удачно, такое впечатление, смогла покинуть ЕС. Соглашусь с тем, что здесь "кто кого переживет" или "кто кого пересидит". Если скажем, Украина сейчас будет выжидать и не принимать никаких важных решений на государственном уровне, то у нее есть шанс выйти из схватки Давида и Голиафа, если не победителем, то хотя бы без потерь. Я не верю, что Россия выпустит Крым, но вопрос с Донбассом может быть решен. Возможно не в этом году, но как следствие.

Мы же понимаем, что с гриппом нельзя бороться с помощью молотка или паяльника. Методы, в принципе, известны и во многих странах реализованы, но от гриппа то это не спасает. Хуже в этом всем деле, процесс может уже запущен. С учетом огромных территорий, с учетом совдеповского МЗ и так далее. В Украине мы похоже переживаем в меньшем масштабе, но на выходе последствия будут такими. Например, президент Зеленский пытается натянуть на себя одеяло дополнительных полномочий, в принципе у него их и так достаточно. Мы понимаем, что они пытаются прокачать те или иные полуполицейские карантинные методы. В России происходит подобное. Но, с другой стороны, куда же Путину еще больше полномочий?

Да, вы правы. Но, как оказалось, эти полномочия не решают проблемы. Здравоохранение развалено. Статистка тщательно скрывается, а она в России очень не приятна. Она на самом деле соотносится с итальянской, но тщательно скрывается, чтобы не вызвать, во-первых паники, а, во-вторых, помешать основному политическому событию - голосованию за поправки в Конституцию. Но при этом власть уже не исключает для себя ничего. Уже ничего не исключает. Сейчас идет очень интенсивная, но скрытая миру борьба между теми, кого у нас называют силовиками, и теми, кто отвечает за экономику России.

Бухгалтерами.

Точно. Это правильный и лаконичный срок. Дилемма проста. Силовики говорят, что нужно немедленно вводить чрезвычайную ситуацию, то есть не ЧП, у нас разница чрезвычайное положение и чрезвычайная ситуация, но в их понимании чрезвычайное положение то же, что и ситуация. То есть блокировать Москву, армейские патрули и все то, что мы успели увидеть в декабре 1993 года, а перед тем немного в августе 1991 года. А экономисты, "бухгалтеры" говорят: "Слушайте, экономика упадет". Что значит закрыть метро в Москве? Все. Город сразу остановится. И это - чистая правда. Экономика упадет. И, как всегда, находят компромиссное решение. Как говорит мой знакомый из правительства, - соединить лучшие недостатки из всех моделей. Мы формально ничего не объявляем, но фактически, шаг за шагом, вводим элементы чрезвычайной ситуации. Сможет ли это сдержать распространение коронавируса или нет? Какие будут последствия? На самом деле нет недостатка продуктов, но возникают перебои в торговых цепочках из-за повышенного спроса. Все стало, говоря академическими терминами, слишком турбулентно. Вот за эти три месяца в России произошло более чем за предыдущие несколько лет. Это совершенно точно. Я думаю, в мире тоже. Что будет в итоге, никто не знает. Надо просто исходить из того, что я точно знаю, что в России начинается очень масштабный кризис. Экономика и эпидемия только два его измерения. Кризис в конце концов будет политическим и продлится полтора года. В конце 2021 мы будем иметь в России совершенно иную политическую ситуацию и, насколько я понимаю, уже без президента Путина.