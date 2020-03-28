28 марта, 2020, 21:05

В Виннице ограничили въезд в город для предотвращения распространения коронавирусной инфекции

Об этом сообщает полиция Винницкой области в facebook.

"Сегодня, 28 марта, с 20.00 ограничены въезды в г. Винницу. Водителям въехать в город можно будет с киевского, немировского и хмельницкого направлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на въездах в областной центр размещены карантинные посты, на которых будут делать скрининг температуры водителям и пассажирам и дезинфекцию транспортных средств.

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Полиция просит граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с карантинными мероприятиями, ограничить свое передвижение и без необходимости оставаться дома.

Как сообщалось, в Винницкой области по состоянию на 19:00 28 марта Covid-19 лабораторно подтвердили у 23 пациентов, из них 18 - жители Винницы. По данным областного лабораторного центра МЗ, среди пациентов с коронавирусом - 2 детей.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья МЗ, по состоянию на 10:00 субботы, 28 марта 2020 года, в Украине уже 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 , из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).

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