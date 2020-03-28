В Сумах горсовет запретил выходить из дома без необходимости

28 марта, 2020, 17:52

Сумской горсовет запретил жителям выходить из дома без необходимости из-за коронавируса

Об этом сообщает официальный сайт Сумского горсовета.

Отмечается, что на период с 28 марта и до момента окончания карантина на территории Сумской городской ОТО запрещено покидать место жительства, кроме разрешенных случаев.

К таковым относятся: передвижение к месту работы и с нее к месту жительства; посещение аптеки, магазина с целью приобретения продуктов питания, средств гигиены, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, ветеринарных препаратов, визита к врачу, медицинских учреждений в связи с состоянием здоровья или лечение домашних животных; проведение комплекса ритуальных услуг, или получения административных услуг и ремонта компьютерной и бытовой техники.

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Также разрешен выгул животных продолжительностью до 30 мин в день; посещение правоохранительных, судебных органов и т.д.; посещение пожилых людей, лиц с инвалидностью с целью обеспечения их продовольственными товарами и товарами первой необходимости или сопровождение этой категории граждан для удовлетворения их потребностей.

При этом запрещено выходить из помещений без средств индивидуальной защиты органов дыхания - масок и респираторов.

Запрещено находиться на улицах группами больше двух человек - кроме необходимости сопровождения взрослыми малолетних, несовершеннолетних детей, пожилых людей, лиц с инвалидностью; пребывание в общественном транспорте передвижения группы членов семьи; выполнения органами государственной власти и органами местного самоуправления возложенных на них функций; в составе аварийных бригад.

Детям до 14 лет нельзя находиться на улице без сопровождения взрослых, а детям в возрасте от 14 до 18 лет - без ведома родителей или опекунов. Запрещено также находиться на улицах детям в возрасте от 14 до 18 лет после 20:00 без сопровождения взрослых.

Запрещено курить, принимать пищу или напитки в местах общего пользования, в том числе, в парках, скверах, лесопарковых зонах, прибрежных полосах.

Лицам, которые во время карантина находятся на рабочих местах, также запрещается без крайней необходимости покидать помещение, где они работают.

Также, при выходе на улицу каждое лицо должно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (для детей - свидетельство о рождении). По требованию сотрудников полиции лицо обязано предъявить эти документы, а также сообщить свое место жительства и цель, с которой оно вышло на улицу.

На улице граждане должны находиться на расстоянии не менее 2 м друг от друга.

Аптекам исполнительный комитет рекомендует перейти на обслуживание населения без входа посетителей в торговые залы.

Правила являются обязательными для исполнения всеми расположенными на территории Сумской городской ОТО предприятиями, учреждениями, заведениями и организациями, а также гражданами, постоянно или временно проживающих на этой территории. За их нарушение лица будут привлечены в установленном законодательством порядке к административной ответственности по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 10:00 субботы, 28 марта 2020 года, в Украине уже 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 , из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).

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