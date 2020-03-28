В Украине насчитывается 311 случаев коронавируса. За сутки - 93 новых
За сутки было зафиксировано 93 новых случая, передает Еспресо.TV .
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 16 случаев;
Волынская область - 2 случая;
Днепропетровская область - 7 случаев;
Донецкая область - 2 случая;
Житомирская область - 4 (1 летальный) случаи;
Закарпатская область - 1 случай;
Запорожская область - 10 случаев;
Ивано-Франковская область - 28 (3 летальных) случаев;
м. Киев - 74 случая;
Киевская область - 41 случай;
Львовская область - 5 случаев;
Луганская область - 2 случая;
Николаевская область - 1 случай;
Одесская область - 6 случаев;
Полтавская область - 1 случай;
Ровенская область - 9 случаев (1 летальный)
Сумская область - 5 случаев (1 летальный)
Тернопольская область - 43 случая (1 летальный)
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 1 случай;
Хмельницкая область - 1 случай;
Черновицкая область - 47 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;
Черкасская область - 3 случая;
Черниговская область - 1 случай.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 марта 2020 в Центр поступило 311 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 1712 сообщений о подозрении на COVID-19.
"При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - призывает Минздрав.
- Напомним, 25 марта правительство ввело на 30 дней режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Он будет действовать до 24 апреля 2020 года.
Читайте также
-
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона