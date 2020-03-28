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Espreso.tvОбществоВ Украине насчитывается 311 случаев коронавируса. За сутки - 93 новых

В Украине насчитывается 311 случаев коронавируса. За сутки - 93 новых


фото: newsleader.com
По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 10:00 субботы, 28 марта 2020 года, в Украине уже 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок)

За сутки было зафиксировано 93 новых случая, передает Еспресо.TV .

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 16 случаев;

Волынская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 7 случаев;

Донецкая область - 2 случая;

Житомирская область - 4 (1 летальный) случаи;

Закарпатская область - 1 случай;

Запорожская область - 10 случаев;

Ивано-Франковская область - 28 (3 летальных) случаев;

м. Киев - 74 случая;

Киевская область - 41 случай;

Львовская область - 5 случаев;

Луганская область - 2 случая;

Николаевская область - 1 случай;

Одесская область - 6 случаев;

Полтавская область - 1 случай;

Ровенская область - 9 случаев (1 летальный)

Сумская область - 5 случаев (1 летальный)

Тернопольская область - 43 случая (1 летальный)

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 1 случай;

Хмельницкая область - 1 случай;

Черновицкая область - 47 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;

Черкасская область - 3 случая;

Черниговская область - 1 случай.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 марта 2020 в Центр поступило 311 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 1712 сообщений о подозрении на COVID-19.

"При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - призывает Минздрав.

  • Напомним, 25 марта правительство ввело на 30 дней режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Он будет действовать до 24 апреля 2020 года.

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