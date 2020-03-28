За пятницу в Украину вернулось 37 тыс. граждан

28 марта, 2020, 10:08

Вчера, 27 марта 2020 года, украинскую границу на въезд и выезд в общем пересекли почти 49 тыс. человек. С которых более 37 тыс. человек - это украинцы, вернувшиеся из-за границы (для сравнения, в предыдущей сутки в Украину вернулось 18 тыс. украинцев)

Больше всего наши соотечественники вчера возвращались прибыв к границе без транспортных средств. Именно поэтому в пунктах пропуска сопредельных стран фиксировалось значительное скопление людей, которые ожидали пересечения границы, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт Государственной прикордоннох службы Украины.

Для перевозки граждан при содействии Госпогранслужбы Украины привлекались транспортные средства предоставлены местными властями и ГСЧС. Кроме того, на время на одном из направлений было открыто пешее направление. Всего вчера оформлено более 22 тысяч украинцев, которые прибыли к границе пешком (предыдущих суток - 6,5 тыс. человек).

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Также в аэропорту "Борисполь" за сутки было оформлено 5,5 тыс. украинцев, которые вернулись в Украину почти 30 рейсами.

Также вчера Украины оставили 4,4 тыс. иностранцев, которые оформлены на выезд.

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За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинными подразделениями провели температурный скрининг и опроса о состоянии здоровья более 39 тыс. человек. Выявлено двух граждан Украины с повышенной температурой тела. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено.

Установленным порядком оформлялись информативные соглашение о самоизоляцию и предоставлялись соответствующие памятки.

Отметим, что в Венгрии все, кто возвращается сейчас в страну из-за рубежа, должны клеить на двери объявление "Вход запрещен" .