В Киеве ограничили предоставление стоматологических услуг

28 марта, 2020, 16:20

В Киеве временно ограничили предоставление стоматологических услуг из-за коронавируса

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Это не касается только неотложных случаев.

"Деятельность субъектов хозяйствования, которая предусматривает предоставление стоматологических услуг, а именно: ортодонтия, ортодонтическая стоматология, хирургическая стоматология, терапевтическая стоматология, детская стоматология, должна быть временно ограничено. Конечно же, кроме неотложных случаев", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Киеве за последние сутки выявлено 19 инфицированных Covid-19 - Кличко

По данным КГГА, решение о неотложности по стоматуслугам в каждом конкретном случае будет принимать непосредственно врач-стоматолог.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 10:00 субботы, 28 марта 2020 года, в Украине уже 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 , из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine