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Espreso.tvОбществоВ Киеве ограничили предоставление стоматологических услуг

В Киеве ограничили предоставление стоматологических услуг


фото: Укрінформ
В Киеве временно ограничили предоставление стоматологических услуг из-за коронавируса

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Это не касается только неотложных случаев.

"Деятельность субъектов хозяйствования, которая предусматривает предоставление стоматологических услуг, а именно: ортодонтия, ортодонтическая стоматология, хирургическая стоматология, терапевтическая стоматология, детская стоматология, должна быть временно ограничено. Конечно же, кроме неотложных случаев", - говорится в сообщении.

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По данным КГГА, решение о неотложности по стоматуслугам в каждом конкретном случае будет принимать непосредственно врач-стоматолог.

  • Напомним, по данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 10:00 субботы, 28 марта 2020 года, в Украине уже 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 , из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).

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