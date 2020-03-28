В Киеве ограничили предоставление стоматологических услуг
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Это не касается только неотложных случаев.
"Деятельность субъектов хозяйствования, которая предусматривает предоставление стоматологических услуг, а именно: ортодонтия, ортодонтическая стоматология, хирургическая стоматология, терапевтическая стоматология, детская стоматология, должна быть временно ограничено. Конечно же, кроме неотложных случаев", - говорится в сообщении.
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По данным КГГА, решение о неотложности по стоматуслугам в каждом конкретном случае будет принимать непосредственно врач-стоматолог.
- Напомним, по данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 10:00 субботы, 28 марта 2020 года, в Украине уже 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 , из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).
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