В Киеве за последние сутки выявлено 19 инфицированных Covid-19, - Кличко

28 марта, 2020, 10:52

В столице Украины за последние сутки выявлено 19 человек, инфицированных коронавирусом

Об этом утром в субботу, 28 марта 2020 года, сообщил на своей странице киевский городской председатель Виталий Кличко, информирует Еспресо.TV .

"Уже 74 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. Сегодня утром мы получили от государственного учреждения" Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины "еще 19 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - заявил он.

По словам Кличко, новые случаи заболевания зафиксированы в 10 мужчин в возрасте от 25 до 54 лет и у 9 женщин в возрасте от 17 до 62 лет.

"Девять пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы. Пятеро - в городскую клиническую больницу №4. Еще трое - в клиническую больницу №9. А двое киевлян заболевших - в самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей", - добавил городской голова.

Он также отметил, что город закупил оборудования для ПЦР-тестов, которое позволяет исследовать материал слизистой пациента, и подчеркнул, что в первую очередь будут тестировать киевлян с симптомами и подозрением на коронавирус.