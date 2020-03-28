УЕФА рассматривает три варианта спасения футбольного сезона
Об этом сообщает La Republica .
По словам Чеферин, сезон может восстановиться в середине мая, в июне, или в конце июня.
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"В этот драматический момент самое главное - здоровье, чтобы с меньшими потерями выйти из этого кризиса. Конечно, прерванный футбол символизирует, что Европа и мир сейчас остановились. У нас есть как минимум три варианта. Восстановить футбол в середине мая, в июне или в конце июня. Если мы не сможем этого сделать, сезон, вероятно, будет потерян. Мы постараемся найти лучшее решение для лиг и клубов ", - сказал Чеферин.
- Напомним, 24 марта стало известно, что ФИФА и УЕФА рассматривают возможность объединения нынешнего и следующего сезона из-за пандемии коронавируса.
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