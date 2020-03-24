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Espreso.tvСпортФИФА разработал радикальный план продления футбольного сезона

ФИФА разработал радикальный план продления футбольного сезона


фото: Getty Images
ФИФА и УЕФА рассматривают возможность объединения нынешнего и следующего сезона при пандемии коронавируса

Об этом сообщает Marca.

Сейчас из-за пандемии коронавируса только в Европе 54 из 55 национальных футбольных чемпионатов приостановлены. Так что пока не ясно, когда удастся восстановить турниры, ФИФА и УЕФА рассматривают различные сценарии развития событий.

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По информации издания, не исключено, что футбольной власти придется объединить сезоны 2019/20 и 2020/21. Функционеры до последнего надеются, что такого делать не придется, но подобный план развития событий рассматривается.

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