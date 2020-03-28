Коронавирус в Раде. Вирус подтвержден в депутата Скороход, - Гончаренко

28 марта, 2020, 12:21

Выбранная по избирательному округу №93 внефракционный народный депутат - мажоритарниця Анна Скороход заболела коронавирусом

Об этом на своем Телеграмм-канале около 12:00 в субботу, 28 марта 2020 года, сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает Еспресо.TV .

"Подтверждён коронавирус у ещё одного народного депутата - Скороход (внефракционная). Желаю скорейшего выздоровления", - отметил он.

Другие подробности пока не приводятся.

Из открытых источников известно, что Скороход со своим мужем, предпринимателем Алексеем Алякиним, проживают на Киевщине.

Ранее он занимался деятельностью в Москве.

В 2013 году Алякин получил украинское гражданство.