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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Раде. Вирус подтвержден в депутата Скороход, - Гончаренко

Коронавирус в Раде. Вирус подтвержден в депутата Скороход, - Гончаренко


фото: Гордон
Выбранная по избирательному округу №93 внефракционный народный депутат - мажоритарниця Анна Скороход заболела коронавирусом

Об этом на своем Телеграмм-канале около 12:00 в субботу, 28 марта 2020 года, сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает Еспресо.TV .

"Подтверждён коронавирус у ещё одного народного депутата - Скороход (внефракционная). Желаю скорейшего выздоровления", - отметил он.

Другие подробности пока не приводятся.

Из открытых источников известно, что Скороход со своим мужем, предпринимателем Алексеем Алякиним, проживают на Киевщине.

Ранее он занимался деятельностью в Москве.

В 2013 году Алякин получил украинское гражданство.

  • Из собственных политических соображений Скороход вышла из состава парламенськой фракции партии "Слуга народа" осенью 2019 года.

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