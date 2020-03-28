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Espreso.tvМирРоссия закрывает границу из-за пандемии

Россия закрывает границу из-за пандемии


фото: Укрінформ
30 марта Россия закрывает границу из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает DW .

30 марта будет прекращено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. Об этом говорится в правительственном постановлении, опубликованном в субботу, 28 марта.

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, российскую границу можно будет пересекать только дипломатам, членам официальных делегаций и их семьям, водителям грузового транспорта, экипажам речных судов и бригадам поездов международного железнодорожного сообщения. Кроме того, пересекать границу РФ смогут жители Калининградской области при наличии официальной регистрации в регионе, а также жители так называемых "ДНР" и "ЛНР" с российскими паспортами.

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Ограничения не коснутся россиян, выезжающих из страны в связи со смертью близкого родственника. Однако для этого требуется копия свидетельства или справки о смерти, а также документ, который подтвердит родство. В постановлении правительства не указано, как долго эти ограничения будут действовать.

Ранее некоторые регионы России ввели ограничения на передвижение граждан, чтобы сдержать распространение коронавируса. Так, в Красноярском крае ограничен выезд граждан за пределы муниципальных образований. В Карелии временно приостановлена работа общественного транспорта. В Сахалинской области ограничено количество рейсов, прибывающих из материка, а все прибывшие пассажиры должны пройти тестирование на коронавирус и двухнедельный карантин.

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