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Espreso.tvОбществоКоличество больных COVID-19 в мире превысило 600 тыс., выздоровели - 132 тыс. человек

Количество больных COVID-19 в мире превысило 600 тыс., выздоровели - 132 тыс. человек


фото: Укрінформ
28 марта в мире количество больных коронавирусом достигло 607 965 человек, выздоровели 132 688 человек

Об этом со ссылкой на данные Университета Джона Хопкинса сообщает УНИАН.

Больше всего случаев заражения в США (104 837), Италии (86498), Китае (81 996). Кроме того, заболеваемость выросла в Испании - до 65 719, Германии - 53 340, Иране - 35408.

Жертвами болезни стали 28 125 больных. В то же время 132 688 пациентов удалось вылечить.

  • Напомним, по данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 10:00 субботы, 28 марта 2020 года, в Украине уже 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 , из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).

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