 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ администрации Путина обнаружили несколько случаев коронавируса, - росСМИ

В администрации Путина обнаружили несколько случаев коронавируса, - росСМИ


фото: reuters
В Кремле обнаружено уже несколько подозрений на заражение коронавирусной инфекцией

Об этом передает РБК со ссылкой на осведомленные источники.

По словам одного из них, в администрации президента РФ Владимира Путина после первичного тестирования выявлено, как минимум, один человек с подозрением на Covid 19.

Читайте также: Коронавирус Россия прерывает международное авиасообщение, в Москве закрываются магазины

Другой источник утверждает, что речь идет уже о двух.

Кроме того, еще один случай подозрения на коронавирус обнаружили в управлении делами президента.

В свою очередь пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему об этом ничего не известно.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 марта, 2020 пятница

больше новостей

27 марта, 2020 пятница

26 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать