В администрации Путина обнаружили несколько случаев коронавируса, - росСМИ
27 марта, 2020, 12:41
В Кремле обнаружено уже несколько подозрений на заражение коронавирусной инфекцией
Об этом передает РБК со ссылкой на осведомленные источники.
По словам одного из них, в администрации президента РФ Владимира Путина после первичного тестирования выявлено, как минимум, один человек с подозрением на Covid 19.
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Другой источник утверждает, что речь идет уже о двух.
Кроме того, еще один случай подозрения на коронавирус обнаружили в управлении делами президента.
В свою очередь пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему об этом ничего не известно.
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