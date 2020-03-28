Ломаченко обнародовал заявление относительно коронавируса
28 марта, 2020, 18:55
Украинский боксер Василий Ломаченко обнародовал обращение из-за пандемии коронавируса
Об этом Ломаченко написал в Instagram.
"Пожалуйста, будьте осторожны и внимательно слушайте рекомендации власти. Призываю всех спортсменов не сдаваться и не останавливаться. Проводите ваши тренировки в максимально безопасной манере. Продолжайте быть сильными для себя и близких. Желаю всем вам безопасности и здоровья", - написал Ломаченко .
Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета).
- 19 марта стало известно, что Василий Ломаченко остановил подготовку к бою за титул абсолютного чемпиона мира против Теофимо Лопеса и вернулся из США в Украину.
- 24 марта WBO объявила о отмене всех боксерских поединков до июня, бой украинца Василия Ломаченко против американца Теофимо Лопеса будет перенесен
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