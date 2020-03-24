WBO отменила бой Ломаченко против Лопеса в мае
24 марта, 2020, 10:53
WBO объявила об отмене всех боксерских поединков до июня, бой украинца Василия Ломаченко против американца Теофимо Лопеса будет перенесен
Об этом сообщает Всемирная боксерская организация.
"Учитывая сложившуюся ситуацию в мире из-за распространения COVID-19, WBO перенесла все боксерские соревнования, которые должны были состояться до июня 2020 года", - заявили в организации.
Читайте также: Промоутерская компания Ломаченко отменила все бои в марте и апреле
Таким образом, бой чемпиона мира WBO, WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легком весе (до 61,2 кг) против обладателя титула IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопеса будет перенесен.
Поединок должен был состояться 30 мая в Нью-Йорке.
- 19 марта стало известно, что Василий Ломаченко остановил подготовку к бою за титул абсолютного чемпиона мира против Теофимо Лопеса и вернулся из США в Украину.
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-