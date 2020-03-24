WBO отменила бой Ломаченко против Лопеса в мае

24 марта, 2020, 10:53

WBO объявила об отмене всех боксерских поединков до июня, бой украинца Василия Ломаченко против американца Теофимо Лопеса будет перенесен

Об этом сообщает Всемирная боксерская организация.

"Учитывая сложившуюся ситуацию в мире из-за распространения COVID-19, WBO перенесла все боксерские соревнования, которые должны были состояться до июня 2020 года", - заявили в организации.

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Таким образом, бой чемпиона мира WBO, WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легком весе (до 61,2 кг) против обладателя титула IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопеса будет перенесен.

Поединок должен был состояться 30 мая в Нью-Йорке.