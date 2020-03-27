Зеленский: Рада 30 марта должна рассмотреть законопроекты, связанные с предотвращением распространения коронавируса
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Там нужно очень тщательно, детально проработать, чтобы никого не обидеть, чтобы не остановить экономику из-за тех или иных сокращений, и обязательно - чтобы не пострадали наши люди", - сказал он во время общения с журналистами после заседания фракции "Слуга Народа ".
В то же время Зеленский отметил, что парламенту придется еще не раз рассматривать ряд законопроектов, связанных с поддержкой экономики Украины в условиях пандемии коронавируса.
Поэтому президент предложил народным депутатам во время распространения коронавирусной болезни работать дистанционно.
"Это будет не последнее внеочередное заседание. Хочу, чтобы они еще рассмотрели возможность работать дистанционно. То есть, сейчас они проработают такой законопроект, он может действовать только в условиях (пандемии, - ред.) коронавируса. Затем, когда эта болезнь пройдет - а она обязательно пройдет, - тогда этот законопроект не будет важным и нужным", - отметил Зеленский.
- Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатской фракцией "Слуга народа" согласовал поддержку законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения при условии отказа от продажи земли, находящейся в государственной собственности, и уменьшения концентрации для одного человека.
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