"100 га в одни руки": Зеленский заявил, что фракция "Слуга народа" поддержит закон о рынке земли

27 марта, 2020, 22:40

Об этом сообщили в Офисе президента.

Как рассказал Зеленский во время общения с журналистами после заседания фракции, на первом этапе открытия рынка земли законодательство будет предусматривать возможность для физических лиц сосредотачивать в одних руках не более 100 га.

"Мы уменьшили концентрацию для физических лиц до 100 гектаров. Для юридических лиц - это второй этап, который будет введен с 2024 года, - будет до 10 тысяч (гектаров. - Ред.). То есть первый этап - для физических лиц, для украинцев - 100 гектаров на человека", - сказал он.

Президент подчеркнул, что принятие законов о рынке земли и о банках необходимо для предоставления кредита МВФ.