"100 га в одни руки": Зеленский заявил, что фракция "Слуга народа" поддержит закон о рынке земли
27 марта, 2020, 22:40
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатской фракцией "Слуга народа" согласовал поддержку законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения при условии отказа от продажи земли, находящейся в государственной собственности, и уменьшения концентрации для одного человека
Об этом сообщили в Офисе президента.
Как рассказал Зеленский во время общения с журналистами после заседания фракции, на первом этапе открытия рынка земли законодательство будет предусматривать возможность для физических лиц сосредотачивать в одних руках не более 100 га.
"Мы уменьшили концентрацию для физических лиц до 100 гектаров. Для юридических лиц - это второй этап, который будет введен с 2024 года, - будет до 10 тысяч (гектаров. - Ред.). То есть первый этап - для физических лиц, для украинцев - 100 гектаров на человека", - сказал он.
Президент подчеркнул, что принятие законов о рынке земли и о банках необходимо для предоставления кредита МВФ.
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