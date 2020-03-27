Зеленского посадят за стол переговоров с Пасечником и Пушилиным, - Бессмертный о Консультативном совете

27 марта, 2020, 21:53

Об этом Бессмертный заявил в эфире программы "Красная Линия с Сергеем Высоцким", передает Еспресо.TV.

"Из-за этого так называемого регламента, решением Консультативного совета официально посадят Зеленского за стол переговоров с господами Пасичником и Пушилиным. Что принципиально недопустимо с точки зрения конфигурации самого переговорного процесса. Потому что я подчеркиваю, что это Трехсторонняя контактная группа. И здесь важно не только "трехсторонняя", но и "контактная" группа. Почему я переношу внимание на это слово - там можно контактировать о чем угодно, но решения должны принимать уполномоченные лица Украины - президент, парламент и т. д.", - сказал Бессмертный.

Политик также отметил, что в действиях Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака усматриваются признаки государственной измены.

"Продолжается подписание документов вобход их ратификации парламентом, без их освящения Кабмином. С какими полномочия туда ездил Ермак? Кто эти полномочия ему передавал? Где документы, которыми передавались эти полномочия? А это, между прочим, международные отношения, это внешняя политика, а Конституция Украины говорит об обратном: любые акты, которые не прошли одобрение парламентом, не являются действующими в Украине. Поэтому это еще и превышение полномочий и президентом, и господином Ермаком. По сути, мы имеем дело с признаками государственной измены, суть которых заключается в том, что Ермак является оператором, который руководит, по сути, внешней политикой и руками Зеленского ведет Украину в иго московское", - заявил Бессмертный.

Напомним, в Минске договорились о создании органа, фиксирующего переговоры украинской стороны напрямую с представителями "ДНР" и "ЛНР".

Общественные активисты записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому о недопустимости создания такого органа.

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