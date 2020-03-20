"Не делайте этого!": Активисты обратились к Зеленскому относительно переговоров Ермака в Минске
Об этом передает Еспресо.TV.
В обращении "Не делайте этого!" говорится:
"Последние события, связанные с подписанием в Минске в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ) документа о намерениях создать Консультативный совет и включить в переговорный процесс представителей ОРДЛО, вызвали большой резонанс украинского общества.
Легитимизации голоса боевиков (даже в рамках включения в переговоры выходцев из Донбасса, которые выехали в результате войны на свободную территорию Украины), о чем заявил на своем брифинге глава ОП Андрей Ермак, не восприняла подавляющее количество граждан Украины.
25-го марта в Минске документ о создании Консультационного совета может быть подписан уполномоченными представителями украинской власти. Тем самым Россия будет выведена за скобки переговорного процесса, получив статус стороннего наблюдателя, а не государства-агрессора. Что недопустимо.
Безусловно, особое право судить украинскую власть и предостерегать ее от роковых ошибок в решении вопросов войны и мира есть у людей, которые вынуждены были покинуть родной край после того, как началась война. У "донецких" и "луганских".
Многие из них потеряли близких, лишились домов, прошли плен, пытки и унижения. Сегодня они строят свою жизнь заново. Как переселенцы. Как люди, испытывающие боль своей страны острее, чем большинство из нас "
Обращение подписали:
Станислав Асеев - журналист, освобожденный из плена "ДНР" по обмену 2019 год;
Сергей Гармаш - журналист, главный редактор сайта "ОстроВ";
Ирина Довгань - волонтер из Ясиноватой, которую 2014 году на площади Донецка привязали к столбу, обмотав украинским флагом с надписью "Она убивает наших детей";
Денис Казанский - известный донецкий блогер и журналист;
Владимир Жемчугов - участник русско-украинской войны, герой Украины, освобожден из плена "ЛНР" по обмену 2016 года;
Игорь Козловский - ученый, освобожденный из плена "ДНР" по обмену 2017 года, член инициативной группы "Первого декабря".
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