"Не делайте этого!": Активисты обратились к Зеленскому относительно переговоров Ермака в Минске

20 марта, 2020, 22:01

Общественные активисты записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому

Об этом передает Еспресо.TV.

В обращении "Не делайте этого!" говорится:

"Последние события, связанные с подписанием в Минске в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ) документа о намерениях создать Консультативный совет и включить в переговорный процесс представителей ОРДЛО, вызвали большой резонанс украинского общества.

Легитимизации голоса боевиков (даже в рамках включения в переговоры выходцев из Донбасса, которые выехали в результате войны на свободную территорию Украины), о чем заявил на своем брифинге глава ОП Андрей Ермак, не восприняла подавляющее количество граждан Украины.

25-го марта в Минске документ о создании Консультационного совета может быть подписан уполномоченными представителями украинской власти. Тем самым Россия будет выведена за скобки переговорного процесса, получив статус стороннего наблюдателя, а не государства-агрессора. Что недопустимо.

Безусловно, особое право судить украинскую власть и предостерегать ее от роковых ошибок в решении вопросов войны и мира есть у людей, которые вынуждены были покинуть родной край после того, как началась война. У "донецких" и "луганских".

Многие из них потеряли близких, лишились домов, прошли плен, пытки и унижения. Сегодня они строят свою жизнь заново. Как переселенцы. Как люди, испытывающие боль своей страны острее, чем большинство из нас "

Обращение подписали:

Станислав Асеев - журналист, освобожденный из плена "ДНР" по обмену 2019 год;

Сергей Гармаш - журналист, главный редактор сайта "ОстроВ";

Ирина Довгань - волонтер из Ясиноватой, которую 2014 году на площади Донецка привязали к столбу, обмотав украинским флагом с надписью "Она убивает наших детей";

Денис Казанский - известный донецкий блогер и журналист;

Владимир Жемчугов - участник русско-украинской войны, герой Украины, освобожден из плена "ЛНР" по обмену 2016 года;

Игорь Козловский - ученый, освобожденный из плена "ДНР" по обмену 2017 года, член инициативной группы "Первого декабря".