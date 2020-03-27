Италия продлила иностранцам вид на жительство до 15 июня
Об этом сообщил в Facebook посольство Украины в Италии.
"До 15 июня продлено действие всех сертификатов, разрешений и видов на жительство, срок которых истекает во время карантина. Такое положение закреплено законом №18 от 17 марта 2020 года. Таким образом, владельцам разрешительных документов различного типа (вид на жительство, разрешение на обучение, разрешение на работу, разрешение на брак, разрешение на воссоединение семьи и т.д.) дается достаточно времени на их восстановление/продолжение после завершения карантина и снятия ограничительных мер", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии со ст. 9 закона 9/2020 от 2 марта 2020 года, предусмотрено приостановление на 30 дней сроков, установленных для осуществления всех административных процедур, касающихся пребывания иностранцев на территории Италии.
"Превышение разрешенного срока пребывания иностранцев, которое связано с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), не влияет на правовой статус их пребывания в стране", - говорится в сообщении.
- Напомним, две итальянские медсестры из Монцы (Ломбардия) и Езоло (Венеция), которые работали с пациентами с коронавирусом, покончили жизнь самоубийством.
- В Испании 9 444 медицинских работника заразились COVID-19.
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