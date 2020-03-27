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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Италии две медсестры покончили с собой

Коронавирус: в Италии две медсестры покончили с собой


фото: reuters
Две итальянские медсестры с Монцы (Ломбардия) и Езоло (Венеция), которые работали с пациентами с коронавирусjv, покончили жизнь самоубийством

О смерти 34-летней Даниэлы Треццо сообщила Национальная федерация медсестер Италии . Женщина работала в отделении интенсивной терапии, где лечились больные коронавирус, и также заразилась.

С 10 марта она находилась на карантине и, по свидетельствам коллег, чувствовала сильный стресс из-за страха заразить других людей. О ее самоубийстве стало известно во вторник, 24 марта.

О суициде другой женщины сообщила газета La Repubblica . В 49-летней медсестры с Езоло, которая работала с пациентами с COVID-19, появился жар, после чего ее протестировали на коронавирус. После двухдневной самоизоляции она покончила с собой, не дождавшись результата.

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Италия - одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран, на которую приходится треть всех умерших от COVID-19, 8,215 летальных случаев.

Всего в Италии зафиксировали 80,589 подтвержденных случаев заражения коронавируса, полностью излечились 10,361 человек. По состоянию на утро пятницы, 27 марта, от осложнений, вызванных коронавируса COVID-19 в мире погибли 24 057 человек.

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