Коронавирус: в Италии две медсестры покончили с собой
О смерти 34-летней Даниэлы Треццо сообщила Национальная федерация медсестер Италии . Женщина работала в отделении интенсивной терапии, где лечились больные коронавирус, и также заразилась.
С 10 марта она находилась на карантине и, по свидетельствам коллег, чувствовала сильный стресс из-за страха заразить других людей. О ее самоубийстве стало известно во вторник, 24 марта.
О суициде другой женщины сообщила газета La Repubblica . В 49-летней медсестры с Езоло, которая работала с пациентами с COVID-19, появился жар, после чего ее протестировали на коронавирус. После двухдневной самоизоляции она покончила с собой, не дождавшись результата.
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Италия - одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран, на которую приходится треть всех умерших от COVID-19, 8,215 летальных случаев.
Всего в Италии зафиксировали 80,589 подтвержденных случаев заражения коронавируса, полностью излечились 10,361 человек. По состоянию на утро пятницы, 27 марта, от осложнений, вызванных коронавируса COVID-19 в мире погибли 24 057 человек.
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