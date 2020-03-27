В Испании коронавируса заразились 9,5 тысячи медработников
Об этом сообщил директор Центра координации и оповещения Министерства здравоохранения Фернандо Симон, передает Ultima Hora.
Это на 75% больше, чем во вторник, 17 марта.
"Это большое число по сравнению с другими странами, и это одна из важнейших проблем, с которыми мы сталкиваемся сейчас", - подчеркнул Симон.
Читайте также: Коронавирус в Испании: из-за нехватки мест пациентов размещают прямо на полу в коридорах больницы
Он также отметил, что процент от общей численности пострадавшего населения может быть ниже, поскольку сейчас сообщается только о тяжелых случаях.
"У нас нет четкого представления о количестве случаев заболевания среди населения, и эта процентная цифра может снизиться по сравнению с общим количеством", - отметил эпидемиолог.
Читайте также: Коронавирус: испанские военные находят в домах престарелых тела брошенных пациентов
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на 27 марта превысило 551 тыс., из них более 397 тыс. - активные. На планете более 180 стран и территорий, где обнаружили вирус - среди них и Украина.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
-
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
Читайте также
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
-
-