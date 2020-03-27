В Испании коронавируса заразились 9,5 тысячи медработников

27 марта, 2020, 16:20

В Испании 9 444 медицинских работника заразились COVID-19, что составляет 14,7% от общего числа инфицированных

Об этом сообщил директор Центра координации и оповещения Министерства здравоохранения Фернандо Симон, передает Ultima Hora.

Это на 75% больше, чем во вторник, 17 марта.

"Это большое число по сравнению с другими странами, и это одна из важнейших проблем, с которыми мы сталкиваемся сейчас", - подчеркнул Симон.

Читайте также: Коронавирус в Испании: из-за нехватки мест пациентов размещают прямо на полу в коридорах больницы

Он также отметил, что процент от общей численности пострадавшего населения может быть ниже, поскольку сейчас сообщается только о тяжелых случаях.

"У нас нет четкого представления о количестве случаев заболевания среди населения, и эта процентная цифра может снизиться по сравнению с общим количеством", - отметил эпидемиолог.

Читайте также: Коронавирус: испанские военные находят в домах престарелых тела брошенных пациентов

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на 27 марта превысило 551 тыс., из них более 397 тыс. - активные. На планете более 180 стран и территорий, где обнаружили вирус - среди них и Украина.