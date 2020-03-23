Коронавирус: в Испании: из-за нехватки мест пациентов размещают прямо на полу в коридорах больницы

23 марта, 2020, 17:52

В Испании в связи с нехваткой мест в больницах из-за мировой пандемии коронавируса пациентов размещают прямо на полу в коридорах

Соответствующее видео, снятое одним из очевидцев, опубликовано в Twitter.

На нем видно, что многим госпитализированным приходится лежать прямо на простынях, прислонившись к стенке, чтобы не мешать проходу.

Video of a hospital in Spain. Watch it. Watch it again with the volume up.

Now cancel that brunch.

Postpone that coffee meet-up.

Rain check that dinner with friends.

Sucks does not it? But not as hard as this #COVIDー19 #coronavirus #StayAtHome



pic.twitter.com/LM9BnFQf3E - Ed Leon Klinger (@edleonklinger) March 22, 2020



По последним данным, число жертв Covid-19 в Испании возросло до 2 182 человек. Заразившихся - более 33 тысяч.

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Количество случаев коронавируса во всем мире превысило 335 тысяч человек. Умерли 14,6 тысяч больных. Более чем 97 тысячам удалось выздороветь.

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