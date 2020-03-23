Коронавирус: в Испании: из-за нехватки мест пациентов размещают прямо на полу в коридорах больницы
Соответствующее видео, снятое одним из очевидцев, опубликовано в Twitter.
На нем видно, что многим госпитализированным приходится лежать прямо на простынях, прислонившись к стенке, чтобы не мешать проходу.
Video of a hospital in Spain. Watch it. Watch it again with the volume up.- Ed Leon Klinger (@edleonklinger) March 22, 2020
Now cancel that brunch.
Postpone that coffee meet-up.
Rain check that dinner with friends.
Sucks does not it? But not as hard as this #COVIDー19 #coronavirus #StayAtHome
pic.twitter.com/LM9BnFQf3E
По последним данным, число жертв Covid-19 в Испании возросло до 2 182 человек. Заразившихся - более 33 тысяч.
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Количество случаев коронавируса во всем мире превысило 335 тысяч человек. Умерли 14,6 тысяч больных. Более чем 97 тысячам удалось выздороветь.
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