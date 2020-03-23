 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Испании: из-за нехватки мест пациентов размещают прямо на полу в коридорах больницы

Коронавирус: в Испании: из-за нехватки мест пациентов размещают прямо на полу в коридорах больницы


фото: reuters
В Испании в связи с нехваткой мест в больницах из-за мировой пандемии коронавируса пациентов размещают прямо на полу в коридорах

Соответствующее видео, снятое одним из очевидцев, опубликовано в Twitter.

На нем видно, что многим госпитализированным приходится лежать прямо на простынях, прислонившись к стенке, чтобы не мешать проходу.


По последним данным, число жертв Covid-19 в Испании возросло до 2 182 человек. Заразившихся - более 33 тысяч.

Читайте также: В Мадриде открыли крупнейший в Европе полевой госпиталь

Количество случаев коронавируса во всем мире превысило 335 тысяч человек. Умерли 14,6 тысяч больных. Более чем 97 тысячам удалось выздороветь.

 

Проверенная информация о коронавирус в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 марта, 2020 понедельник

больше новостей

23 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать