Коронавирус: испанские военные находят в домах престарелых тела брошенных пациентов

25 марта, 2020, 10:54

Испанские солдаты, направленные на борьбу с пандемией коронавируса, находят в домах престарелых брошенных на произвол судьбы пожилых пациентов, в том числе мертвых

Об этом пишет The Local.

Военнослужащим поручили проводить дезинфекцию в домах престарелых в Испании, где на данный момент количество инфицированных приближается к 40 000.

Однако солдаты встретили в домах престарелых в различных провинциях страны сотни брошенных пожилых пациентов.

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"Во время некоторых посещений солдаты нашли пожилых людей, полностью заброшенных, иногда даже мертвых в их кроватях", - заявила министр обороны Маргарита Роблес в интервью частному телеканалу Telecinco.

По данному факту уже начато расследование, заявили представители испанской прокуратуры.

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В Министерстве здравоохранения Испании объяснили, что тела умерших могли оставить в кроватях, если были подозрения на коронавирус. Согласно протоколам лечения, медицинским работникам поручено оставлять тела на месте в случае смерти от COVID-19 или подозрений до прибытия врача.

По официальным данным, число умерших от коронавируса в Испании возросло до 2696 человек. За последние 24 часа в стране зарегистрировали 514 летальных случаев.

Во всем мире зарегистрировано более 387 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавируса COVID-19, из которых не менее 100 тыс. вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 16 тыс. пациентов.