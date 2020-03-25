Коронавирус: испанские военные находят в домах престарелых тела брошенных пациентов
Об этом пишет The Local.
Военнослужащим поручили проводить дезинфекцию в домах престарелых в Испании, где на данный момент количество инфицированных приближается к 40 000.
Однако солдаты встретили в домах престарелых в различных провинциях страны сотни брошенных пожилых пациентов.
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"Во время некоторых посещений солдаты нашли пожилых людей, полностью заброшенных, иногда даже мертвых в их кроватях", - заявила министр обороны Маргарита Роблес в интервью частному телеканалу Telecinco.
По данному факту уже начато расследование, заявили представители испанской прокуратуры.
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В Министерстве здравоохранения Испании объяснили, что тела умерших могли оставить в кроватях, если были подозрения на коронавирус. Согласно протоколам лечения, медицинским работникам поручено оставлять тела на месте в случае смерти от COVID-19 или подозрений до прибытия врача.
По официальным данным, число умерших от коронавируса в Испании возросло до 2696 человек. За последние 24 часа в стране зарегистрировали 514 летальных случаев.
Во всем мире зарегистрировано более 387 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавируса COVID-19, из которых не менее 100 тыс. вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 16 тыс. пациентов.
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