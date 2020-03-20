До 15 лет тюрьмы: в Румынии жестко будут наказывать за нарушение предписаний в борьбе с коронавирусом
20 марта, 2020, 11:45
В Румынии с 19 марта ввели уголовное наказание для тех, кто не выполняет предписания власти в борьбе с коронавирусом
Об этом сообщает DW.
За игнорирование требований власти можно получить до трех лет лишения свободы, за заражение при этом других людей коронавирусом - до пяти лет, за несоблюдение мер, которое привело к смерти человека, - до 15 лет лишения свободы.
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Сейчас в стране выявлено около 230 случаев инфицирования коронавируса, около 3800 человек находятся на карантине.
Ранее власти Румынии ввели режим чрезвычайного положения.
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