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Espreso.tvОбществоПривлечь специалистов, - Найем рассказал, как Укроборонпром может приобщиться к производству аппаратов ИВЛ

Привлечь специалистов, - Найем рассказал, как Укроборонпром может приобщиться к производству аппаратов ИВЛ

Государственный концерн Укроборонпром пока не видит возможности изготавливать аппараты искусственной вентиляции легких на заводе "Буревестник", поскольку он находится в состоянии банкротства и нет сертификации для изготовления медицинского оборудования

Об этом hromadske сообщил заместитель гендиректора Укроборонпрома по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Мустафа Найем.

"Что можно сделать - это привлечь специалистов из "Буревестника", взяв частично документацию, которая там есть, восстановить документацию, пройти повторно сертификацию и уже с помощью частного бизнеса быстро наладить такое производство", - сказал Найем.

Он отметил, что для этого нужно соответствующее финансирование, однако пока с ним проблем нет.

"Сейчас больше вопрос, есть ли в Украине способные группы инженеров, конструкторов и производителей, которые могут присоединиться и быстро сделать большое количество", - рассказал заместитель гендиректора.

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