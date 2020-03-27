В Черновцах из больницы выписали еще двух пациентов, излечившихся от коронавируса
Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация.
"Сегодня из инфекционного отделения выписали двух пациентов, выздоровевших от коронавируса. Одного ребенка выписали из больницы вчера вечером", - говорится в сообщении.
Там также рассказали, что состояние больных коронавирусом буковинцев, которые находятся в областной клинической больнице, за сутки не ухудшилось.
В ОГА сообщили, что в Черновицкой городской больнице №1 находится тяжелый пациент с подозрением на COVID-19. Он на кислородной дотации. Результаты его анализов ожидают сегодня вечером, 27 марта.
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