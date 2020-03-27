 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Черновцах из больницы выписали еще двух пациентов, излечившихся от коронавируса

В Черновцах из больницы выписали еще двух пациентов, излечившихся от коронавируса


фото: reuters
В Черновцах 27 марта из инфекционного отделения больницы выписали двух пациентов, которые выздоровели от коронавируса

Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация.

"Сегодня из инфекционного отделения выписали двух пациентов, выздоровевших от коронавируса. Одного ребенка выписали из больницы вчера вечером", - говорится в сообщении.

Там также рассказали, что состояние больных коронавирусом буковинцев, которые находятся в областной клинической больнице, за сутки не ухудшилось.

В ОГА сообщили, что в Черновицкой городской больнице №1 находится тяжелый пациент с подозрением на COVID-19. Он на кислородной дотации. Результаты его анализов ожидают сегодня вечером, 27 марта.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 марта, 2020 пятница

больше новостей

27 марта, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать