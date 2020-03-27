Определилась новая дата выборов президента УПЛ

27 марта, 2020, 15:21

Выборы президента Украинской Премьер-лиги состоятся 24 апреля 2020-го года

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

5 марта дирекцией УПЛ было принято решение провести выборы президента Украинской Премьер-лиги 7 апреля. Однако из-за решения Кабмина продлить карантин на 30 дней, провести выборы вовремя стало невозможно.

По результатам обсуждения были определены новая дата проведения собрания участников Украинской Премьер-лиги 27 апреля 2020. Заседание состоится в Доме футбола в Киеве.