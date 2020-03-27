Определилась новая дата выборов президента УПЛ
27 марта, 2020, 15:21
Выборы президента Украинской Премьер-лиги состоятся 24 апреля 2020-го года
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
5 марта дирекцией УПЛ было принято решение провести выборы президента Украинской Премьер-лиги 7 апреля. Однако из-за решения Кабмина продлить карантин на 30 дней, провести выборы вовремя стало невозможно.
По результатам обсуждения были определены новая дата проведения собрания участников Украинской Премьер-лиги 27 апреля 2020. Заседание состоится в Доме футбола в Киеве.
- 23 марта исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о вариантах завершения чемпионата Украины после приостановления турнира из-за пандемии коронавируса.
- 19 марта стало известно, что выборы президента УПЛ, которые должны пройти 7 апреля, могут не состояться, если карантин в Украине продолжится.
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