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Espreso.tvСпортОпределилась новая дата выборов президента УПЛ

Определилась новая дата выборов президента УПЛ


фото: upl.ua
Выборы президента Украинской Премьер-лиги состоятся 24 апреля 2020-го года

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

5 марта дирекцией УПЛ было принято решение провести выборы президента Украинской Премьер-лиги 7 апреля. Однако из-за решения Кабмина продлить карантин на 30 дней, провести выборы вовремя стало невозможно.

По результатам обсуждения были определены новая дата проведения собрания участников Украинской Премьер-лиги 27 апреля 2020. Заседание состоится в Доме футбола в Киеве.

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