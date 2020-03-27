Экономика США вступила в глубокую рецессию, - WP
Об этом пишет The Washington Post .
Нынешняя ситуация в США похожа на кризис прошлого века в связи с тем, что в стране прекратили работу многие предприятия, спровоцировав массовые увольнения и угрожая вызвать цепную реакцию банкротств и финансовых потерь для больших и малых компаний.
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Мероприятия, которые принимаются сейчас администрацией США, говорится в статье, "не остановят глубокий экономический спад и не будут достаточным для поддержания работников", если вызванный коронавирусом кризис продлится более месяца или двух.
"Мы все считаем, что рецессия имеет экономическую основу, но она не имеет никакого отношения к экономике. Речь идет буквально о попытках держаться подальше друг от друга", - заявил эксперт Американского института предпринимательства Апарна Матур.
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При этом издание отмечает, что американским властям "пришлось остановить примерно половину экономики и убедить большую часть работающего населения оставаться дома в стремлении спасти как можно больше жизней".
Многие предприятия увольняют своих сотрудников, что уже привело к рекордному росту безработицы в стране. При этом другие работодатели приняли решение сократить зарплаты своих работников в среднем на треть. По мнению издания, на данный момент остается открытым вопрос, идет ли речь о продолжительном спаде, или кризисе, который прекратится в ближайшее время.
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