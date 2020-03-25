"Мы должны вернуться к работе": Трамп назвал коронавирус меньшим злом, чем экономическая депрессия

25 марта, 2020, 10:28

Президент США Дональд Трамп считает, что глобальный экономический кризис может "убить" больше людей, чем коронавирус, и ожидает, что американский бизнес возобновит работу до 12 апреля

"Послушайте, вы теряете множество людей из-за гриппа. Но вы потеряете еще больше людей, приведя страну к массовому рецессии или депрессии", - сказал он в интервью Fox News .

Трамп высказал предположение, что ограничения на работу частного бизнеса могут быть сняты к Пасхе, то есть 12 апреля.

"Это и так важный день по другим причинам, но я сделаю еще важнее: я хотел бы, чтобы страна открылась и была готова немедленно взяться за дело до Пасхи", - заявил американский президент.

Трамп отметил, что по его мнению, если ситуация с закрытием страны будет продолжаться, то умрет еще больше людей: "Страна должна вернуться к работе".

Он призвал выйти на работу, но придерживаться рекомендаций для борьбы с коронавирусом.

"Мы можем следовать социальному дистанцированию и ходить на работу, и вам придется работать немного усерднее. И вы можете мыть руки в пять раз чаще, чем раньше. Вам больше не нужно пожимать руки людям", - сказал Трамп.

Напомним, что в США зарегистрировали не менее 48 009 случаев заражения, 601 пациент скончался.

Всемирная организация здравоохранения считает, что США потенциально могут стать новым эпицентром вспышки коронавируса.

Во всем мире зарегистрировано более 400 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусои COVID-19, из которых не менее 100 тыс. вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 18 тыс. пациентов.