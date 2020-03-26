Сенат США принял пакет на $2 триллиона для смягчения последствий коронавируса
Об этом сообщает CNN.
В Сенате это соглашение уже назвали историческим, поскольку в истории США это один из крупнейших пакетов экономической поддержки. Республиканцы и демократы после длительных переговоров приняли законопроект в ночь на четверг.
"Эти вливания являются инвестицией военного времени в поддержку государства", - заявил лидер республиканского большинства Сената Митч Макконнелл.
Самая большая сумма - 500 млрд долларов - заложена на займы для компаний, подвергшихся затруднениям. Еще 350 млрд долларов - на кредиты для малого бизнеса.
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Также 250 млрд долларов заложено на прямые выплаты физическим лицам и семьям. На выплату помощи по безработице тоже запланировано 250 млрд долларов.
Оставшуюся сумму США направят на масштабные финансовые вливания в экономику страны и на снижение темпов уровня безработицы.
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