Сенат США принял пакет на $2 триллиона для смягчения последствий коронавируса

26 марта, 2020, 10:15

Верхняя палата Конгресса США приняла в ночь на 26 марта выделение финансирования в 2 триллиона долларов для ослабления экономических последствий коронавируса

Об этом сообщает CNN.

В Сенате это соглашение уже назвали историческим, поскольку в истории США это один из крупнейших пакетов экономической поддержки. Республиканцы и демократы после длительных переговоров приняли законопроект в ночь на четверг.

"Эти вливания являются инвестицией военного времени в поддержку государства", - заявил лидер республиканского большинства Сената Митч Макконнелл.

Самая большая сумма - 500 млрд долларов - заложена на займы для компаний, подвергшихся затруднениям. Еще 350 млрд долларов - на кредиты для малого бизнеса.

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Также 250 млрд долларов заложено на прямые выплаты физическим лицам и семьям. На выплату помощи по безработице тоже запланировано 250 млрд долларов.

Оставшуюся сумму США направят на масштабные финансовые вливания в экономику страны и на снижение темпов уровня безработицы.