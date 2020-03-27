 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЦены на нефть снова упали ниже 25 долларов

Цены на нефть снова упали ниже 25 долларов


фото: reuters
Цены на нефть в ходе торгов 27 марта второй раз за месяц упали ниже 25 долларов

Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

В частности, по состоянию на 16:25 мск цены на нефть североморской марки Brent упали до 24,71 доллара за баррель. По сравнению с предыдущим днем цены упали более чем на 6%.

Кроме того, цена на нефть американской марки WTI снизилась на 4,25% - до 21,64 доллара за баррель.

Читайте также: Цена нефти выросла после заявления Трампа, приближаясь к 30 долларов за баррель

Отметим, на открытии торгов Brent выросла на заявлениях многих стран вложить огромные средства и принять другие меры по ограничению экономических последствий пандемии коронавируса. Цены на нефть достигали отметки 26,56 доллара за баррель.

Напомним, 18 марта цены на нефть североморской марки Brent упали ниже 25 долларов. Это произошло впервые с мая 2003 года, то есть почти за 17 лет.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 марта, 2020 пятница

больше новостей

27 марта, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать