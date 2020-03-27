Цены на нефть снова упали ниже 25 долларов

27 марта, 2020, 16:48

Цены на нефть в ходе торгов 27 марта второй раз за месяц упали ниже 25 долларов

Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

В частности, по состоянию на 16:25 мск цены на нефть североморской марки Brent упали до 24,71 доллара за баррель. По сравнению с предыдущим днем цены упали более чем на 6%.

Кроме того, цена на нефть американской марки WTI снизилась на 4,25% - до 21,64 доллара за баррель.

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Отметим, на открытии торгов Brent выросла на заявлениях многих стран вложить огромные средства и принять другие меры по ограничению экономических последствий пандемии коронавируса. Цены на нефть достигали отметки 26,56 доллара за баррель.

Напомним, 18 марта цены на нефть североморской марки Brent упали ниже 25 долларов. Это произошло впервые с мая 2003 года, то есть почти за 17 лет.