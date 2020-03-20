Цена нефти выросла после заявления Трампа, приближаясь к 30 долларам за баррель

20 марта, 2020, 10:14

Нефть частично отыграла потери, которые понесла в течение последних двух недель после провала сделки в пределах ОПЕК+

По состоянию на 8:37 по Киеву баррель марки Brent котируется на уровне 29 долларов 22 цента. Это уровень, зафиксированный ранее на этой неделе во вторник, 17 марта. После этого цена падала ниже за 25 долларов за баррель, сообщает Радио Свобода .

Аналитики объясняют рост тем, что рынок наконец отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о возможном вмешательстве в ситуацию в "нужное время". Ранее на этой неделе Трамп объявил, что Соединенные Штаты будут пополнять стратегические резервы, чтобы поддержать нефтяную отрасль.

Между тем, между Саудовской Аравией и Россией на европейском рынке продолжается ценовая война, и это заставляет российских поставщиков сырья предлагать нефть марки Urals с увеличенным дисконтом (скидкой) по цене Brent. Несколько сделок на поставку в апреле были заключены с дисконтом 4 и более долларов. Российский государственный бюджет предусматривает цену экспортной нефти около 42 долларов, в случае поставки по более низкой цене бюджет не получает запланированных доходов.

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Триггерами мартовского обвала стали распространение нового коронавируса в мире и провал соглашения нефтяного картеля ОПЕК и его партнеров. В рамках ОПЕК+ не только не договорились о дополнительном сокращении добычи, но и не продлили предыдущие ограничения. Между крупнейшими по объемам участниками сделки, Россией и Саудовской Аравией, фактически началась ценовая война. Саудиты предлагают потребителям, ориентированным ранее на покупку российской нефти, низкую цену, чтобы вытеснить конккурента с рынка.